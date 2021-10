Calcio | qualificazioni Mondiali femminili 2023 | Italia-Svizzera si giocherà a Palermo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio qualificazioni

Sky Sport

La partita tra Italia e Svizzera del 12 novembre, valevole per leai Mondiali in Qatar del 2022, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, come previsto. Decisivo è stato il sopralluogo di Figc e Sport e Salute che hanno dato il via libera e ...L'ex attaccante biancoceleste si è fermato con la Nazionale argentina e ha svolto un lavoro a parte prima della partita contro il Perù , valida per leai Mondiali in Qatar del 2022. ...“Italia-Svizzera si gioca regolarmente allo stadio Olimpico di Roma”. Lo spiega all’Adnkronos una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l’impianto, dopo il sopralluogo che si è svolto questa m ...Italia-Svizzera, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali femminili di calcio del 2023, si disputerà al Renzo Barbera di Palermo.