Calcio | Qualificazioni Europei Under 21 2023 | Italia-Svezia 1-1 Prica risponde a Lucca e beffa gli azzurrini

(Di martedì 12 ottobre 2021) La quarta sfida delleagli21disa diper l’, che oggi, martedì 12 ottobre, pareggia nello scontro diretto giocato allo U-Power Stadium di Monza contro i pari età dellaper 1-1: al gol al 42? del primo tempo dinel recupero della ripresa. Con questo pareggio nel Girone F glirestano di un punto alle spalle dei nordici, i quali, però, hanno giocato una partita in più. L’infatti sale a quota 10 punti in quattro partite, mentre lasi porta ad 11, conquistati però in cinque gare. Nel primo tempo pericolosi Vignato al 9? e Tonali al 13?, ma in entrambi ...

...non capisce nulla?" ITALIA SVEZIA U21 (RISULTATO 1 - 0): ADESSO SI SOFFRE! Italia Svezia U21 1 - 0 : adesso gli azzurrini di Paolo Nicolato soffrono nella partita valida per le...L'Italia Under 21 ha pareggiato con la Svezia 1 - 1 (1 - 0) in un incontro valido per leall' Europeo 2023 (gruppo F) giocato a Monza. I gol sono stati segnati al 41' del primo tempo da Lucca, nel secondo tempo al 47' il pareggio svedese con Prica.L'Italia Under 21 ha pareggiato con la Svezia 1-1 (1-0) in un incontro valido per le qualificazioni all' Europeo 2023 (gruppo F) giocato a Monza. I gol sono stati segnati al 41' del primo tempo da ...La quarta sfida delle Qualificazioni agli Europei Under 21 2023 di calcio sa di beffa per l'Italia, che oggi, martedì 12 ottobre, pareggia nello scontro diretto giocato allo U-Power Stadium di Monza c ...