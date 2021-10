Calcio, Lorenzo Lucca e Caleb Okoli: talenti lucenti in Serie B, gia sul taccuino di Roberto Mancini (Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzo Lucca e Caleb Okoli, sono loro i due nuovi talenti della Serie B 2021/2022 di Calcio. Il primo classe 2000, il secondo 2001: in poco tempo sono diventati dei punti fermi nelle loro squadre, rispettivamente Pisa e Cremonese, e da settembre hanno fatto il loro ingresso da protagonisti nella Nazionale under 21. Il ct Mancini ha già appuntato i loro nomi sul suo personale taccuino e adesso comincerà ad osservarli sempre più da vicino. Andiamo a scoprire meglio questi due nuovi prospetti del Calcio italiano. L’attaccante Lucca è ormai sulla bocca di tutti. Dopo una stagione passata in Serie C con il Palermo (dove ha messo a segno 13 reti in 27 presenze), Il nativo di Moncalieri ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021), sono loro i due nuovidellaB 2021/2022 di. Il primo classe 2000, il secondo 2001: in poco tempo sono diventati dei punti fermi nelle loro squadre, rispettivamente Pisa e Cremonese, e da settembre hanno fatto il loro ingresso da protagonisti nella Nazionale under 21. Il ctha già appuntato i loro nomi sul suo personalee adesso comincerà ad osservarli sempre più da vicino. Andiamo a scoprire meglio questi due nuovi prospetti delitaliano. L’attaccanteè ormai sulla bocca di tutti. Dopo una stagione passata inC con il Palermo (dove ha messo a segno 13 reti in 27 presenze), Il nativo di Moncalieri ...

