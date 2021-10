Calcio femminile, la Juventus sfida il Chelsea in Champions League: si sogna la replica del match maschile all’Allianz Stadium (Di martedì 12 ottobre 2021) L’appuntamento è fissato per domani, 13 ottobre, alle ore 21.00. L’Allianz Stadium di Torino sarà teatro della sfida tra Juventus-Chelsea, match valido per il Gruppo A della Champions League di Calcio femminile. Per un curioso gioco del destino, le bianconere affronteranno la squadre inglese come quanto già fatto dai loro colleghi nella competizione continentale per club e sempre allo Stadium. Un paio di settimane fa fu Federico Chiesa a stendere i campioni d’Europa in carica e a portare la Vecchia Signora a punteggio pieno nel proprio raggruppamento. Da parte loro, le ragazze allenate da Joe Montemurro sognano di replicare quanto fatto dai loro colleghi. L’uso del verbo ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) L’appuntamento è fissato per domani, 13 ottobre, alle ore 21.00. L’Allianzdi Torino sarà teatro dellatravalido per il Gruppo A delladi. Per un curioso gioco del destino, le bianconere affronteranno la squadre inglese come quanto già fatto dai loro colleghi nella competizione continentale per club e sempre allo. Un paio di settimane fa fu Federico Chiesa a stendere i campioni d’Europa in carica e a portare la Vecchia Signora a punteggio pieno nel proprio raggruppamento. Da parte loro, le ragazze allenate da Joe Montemurrono dire quanto fatto dai loro colleghi. L’uso del verbo ...

