Calcio, confermato lo Stadio Olimpico di Roma come sede di Italia-Svizzera il 12 novembre (Di martedì 12 ottobre 2021) Sarà lo Stadio Olimpico di Roma il teatro di Italia-Svizzera, scontro diretto decisivo per la qualificazione ai Campionati Mondiali di Calcio 2022. Il match, in programma tra un mese esatto (venerdì 12 novembre, ore 20.45), metterà in palio il primo posto nel gruppo C e di conseguenza il pass diretto per la fase finale della rassegna iridata prevista in Qatar a fine 2022. Fino a ieri non era escluso un possibile cambio di sede, alla luce dei numerosi eventi che andranno in scena all’Olimpico in quel periodo (Italia-All Blacks di rugby, Lazio-Salernitana e l’impegno della Roma in Conference League), tuttavia oggi è arrivata la conferma ufficiale di Roma come ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Sarà lodiil teatro di, scontro diretto decisivo per la qualificazione ai Campionati Mondiali di2022. Il match, in programma tra un mese esatto (venerdì 12, ore 20.45), metterà in palio il primo posto nel gruppo C e di conseguenza il pass diretto per la fase finale della rassegna iridata prevista in Qatar a fine 2022. Fino a ieri non era escluso un possibile cambio di, alla luce dei numerosi eventi che andranno in scena all’in quel periodo (-All Blacks di rugby, Lazio-Salernitana e l’impegno dellain Conference League), tuttavia oggi è arrivata la conferma ufficiale di...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio confermato Calcio: Wenger 'Buone possibilità fuorigioco automatico in Qatar' ... Arsène Wenger ha confermato che ci saranno "buone possibilità" di vedere applicata questa tecnologia sin dai Mondiali in Qatar nel 2022. Il responsabile dello sviluppo del calcio mondiale della Fifa ...

Qualificazioni mondiali, Italia - Svizzera confermata a Roma: si gioca all'Olimpico Decisivo è stato il sopralluogo di Figc e Sport e Salute (società che gestisce l'impianto) che hanno dato il via libera e confermato la sede della gara, che si disputerà dunque allo stadio Olimpico ...

Calcio D, Gaburro: "Confermato il potenziale del Rimini" - Gallery

Juve: guai a centrocampo, dubbi Morata-Dybala Problemi a centrocampo e dubbi in attacco per la Juve, a cinque giorni dal big-match contro la Roma. Rabiot, positivo al Covid, e McKennie acciaccato creano una mezza emergenza per la mediana, mentre ...

