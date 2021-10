Caivano, Antonio scomparso ormai da 7 giorni: si cerca nelle campagne (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono trascorsi ormai 7 giorni da quando Antonio Natale, 22 anni di Caivano, si è allontanato di casa senza più farvi rientro. Di lui si è perso ogni traccia. L’appello di Don Maurizio Patriciello Sulla questione è intervenuto anche Don Maurizio Patriciello con un appello sui social: Chi sa, parli. Da sette giorni, Antonio, un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono trascorsida quandoNatale, 22 anni di, si è allontanato di casa senza più farvi rientro. Di lui si è perso ogni traccia. L’appello di Don Maurizio Patriciello Sulla questione è intervenuto anche Don Maurizio Patriciello con un appello sui social: Chi sa, parli. Da sette, un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

IBSAB1Football : RT @Fispic_official: ?? Tre giorni di Calcio non vedenti e Calcio Visionario!???? Il bellissimo evento, patrocinato dalla Fispic e organizzat… - Fispic_official : ?? Tre giorni di Calcio non vedenti e Calcio Visionario!???? Il bellissimo evento, patrocinato dalla Fispic e organiz… - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca #Caivano Esce di casa e non ritorna più: ore di ansia per Antonio - VesuvioLive : Caivano, Antonio esce di casa e non ritorna più: il 22enne è scomparso da tre giorni - NapoliToday : #Cronaca #Caivano Esce di casa e non ritorna più: ore di ansia per Antonio -