Cade il divieto di iscriversi a due corsi di laurea

(Di martedì 12 ottobre 2021) Via libera all’unanimità dell’Aula della Camera all’abolizione delad essere iscritti contemporaneamente a dueuniversitari. L’Assemblea di Montecitorio ha approvato, con 387 voti favorevoli e nessun contrario, la proposta di legge, che passa al Senato, che abolisce unrisalente ad un Regio decreto del 1933. “a piùdicontemporaneamente sarà presto possibile anche in Italia: un grande risultato che consente al nostro Paese di fare un salto verso il futuro della formazione universitaria, in linea con il resto del mondo. Un risultato a portata di mano grazie alla determinazione e al lavoro che stiamo portando avanti con il Parlamento che da tempo ha messo al centro questi temi”, ha commentato il Ministro dell’Università e della Ricerca, ...