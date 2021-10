Busta con proiettile al segretario Fim-Cisl della Toscana

(Di martedì 12 ottobre 2021) Unacon une una lettera anonima di minacce alFim-, Alessandro Beccastrini, è stata recapitata ieri pomeriggio nella sedeFirenze-Prato di via Carlo Del Prete, nella periferia nord di Firenze. Lo riferisce laoggi. IndaginiDigos Dell'episodio sono state informate le forze dell'ordine, che si sono immediatamente attivate. AccertamentiDigos in corso. "E' l'ennesimo atto intimidatorio che lasubisce su questo territorio", dice ilgeneraleFirenze-Prato, Fabio Franchi.

Una busta con un proiettile e una lettera anonima di minacce è stata infatti recapitata al segretario della Fim-Cisl Toscana, Alessandro Beccastrini, ieri pomeriggio nella sede della Cisl Firenze-Prat ...
Firenze, 12 ottobre 2021 – Una busta contenente un proiettile e una lettera anonima di minacce al segretario della Fim-Cisl Toscana, Alessandro Beccastrini. E' quella recapitata ieri pomeriggio nella ...