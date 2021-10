‘Buono bordello’ per i vaccinati: “Registrato un calo del 50%, speriamo così di recuperare clientela”. L’iniziativa del locale viennese (Di martedì 12 ottobre 2021) Il bordello Funpalast di Vienna si è inventato un curioso incentivo alla vaccinazione anti-Covid. Si tratta di un buono di 30 euro che viene offerto ad ogni neo-vaccinato durante la cosiddetta “lunga notte del vaccino”. A riportare la notizia è il Corriere del Ticino, il quale sottolinea come L’iniziativa sia rivolta soprattutto (ma non solo, ovviamente) ai migranti, i quali infatti rappresentano una parte consistente della clientela della casa di appuntamenti. “A causa della pandemia abbiamo Registrato un calo del 50%”, ha spiegato il titolare. Poi ha aggiunto: “Con questa iniziativa speriamo che il numero dei clienti torni a salire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Il bordello Funpalast di Vienna si è inventato un curioso incentivo alla vaccinazione anti-Covid. Si tratta di un buono di 30 euro che viene offerto ad ogni neo-vaccinato durante la cosiddetta “lunga notte del vaccino”. A riportare la notizia è il Corriere del Ticino, il quale sottolinea comesia rivolta soprattutto (ma non solo, ovviamente) ai migranti, i quali infatti rappresentano una parte consistente delladella casa di appuntamenti. “A causa della pandemia abbiamoundel 50%”, ha spiegato il titolare. Poi ha aggiunto: “Con questa iniziativache il numero dei clienti torni a salire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

