Bullismo, le parole di Ultimo: "Non siate deboli, ribellatevi" (Di martedì 12 ottobre 2021) Bullismo, Ultimo si esprime sul tema ed esorta le vittime a non essere deboli. Ecco le parole del cantante: "Tirate fuori le palle e reagite" Bullismo, Ultimo DA' UNA CHIAVE DI LETTURA DIVERSA AL FENOMENO: ECCO LE SUE parole– Il Bullismo è sicuramente una piaga sociale diffusa in tutto il mondo. Spesso però si legge il fenomeno a senso unico, seguendo lo schema bullo-vittima. Ultimo, famoso cantante italiano, nel corso di un'intervista, ha provato a dare una chiave di lettura diversa. Ecco le sue parole, riportate anche da "emmepress.com": "Bullismo? Il mio sarà un parere un po' fuori dal comune ma si utilizzano questi argomenti con troppa retorica. Io direi invece a chi è vittima di tirare fuori ..."

