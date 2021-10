Bulgaria | rieletto per il quinto mandato il presidente della Federcalcio Mihaylov

Leggi su sportface

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ilbulgara continuerà ad essere Borsilav. Il 58enne è stato eletto per la quinta volta e si appresta ad iniziare un altrodalla durata di quattro anni. Neppure l’ombra delle partite truccate, che hanno caratterizzato la sua presidenza, è stata sufficiente per scalzarlo dal suo ruolo. Come se non bastasse, nel 2019 si dimise in seguito ai cori razzisti rivolti dai tifosi nei confronti dei giocatori avversari, in occasione di una sfida contro l’Inghilterra. Ritirate le dimissioni, si è candidato nuovamente ed ha sconfitto per una manciata di voti il suo avversario, Dimitar Berbatov (241 voti a 230). SportFace.