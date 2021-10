Bryan Adams: in arrivo il nuovo album, a febbraio 2022 tre concerti in Italia (Di martedì 12 ottobre 2021) MILANO – Bryan Adams pubblicherà l’11 marzo 2022 il nuovo album “So Happy It Hurts”. Sarà il suo quindicesimo disco in studio. Dal prossimo 15 ottobre sarà in rotazione la title track con il videoclip diretto dallo stesso rocker canadese. Il nuovo album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in formato fisico, in versione cd standard, cd deluxe con copertina lenticolare + libro con copertina rigida e vinile, vinile a colori e un cofanetto in edizione limitata che include cd deluxe, vinile, libro rilegato e foto autografata. Poi a febbraio 2022 l’artista terrà tre concerti in Italia. A proposito del nuovo cd, Brian Adams ha dichiarato: “La pandemia ... Leggi su lopinionista (Di martedì 12 ottobre 2021) MILANO –pubblicherà l’11 marzoil“So Happy It Hurts”. Sarà il suo quindicesimo disco in studio. Dal prossimo 15 ottobre sarà in rotazione la title track con il videoclip diretto dallo stesso rocker canadese. Ilsarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in formato fisico, in versione cd standard, cd deluxe con copertina lenticolare + libro con copertina rigida e vinile, vinile a colori e un cofanetto in edizione limitata che include cd deluxe, vinile, libro rilegato e foto autografata. Poi al’artista terrà trein. A proposito delcd, Brianha dichiarato: “La pandemia ...

