Bozza Dpcm | controlli sul green pass non oltre 48 ore prima

(Di martedì 12 ottobre 2021) "Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all'erogazione di servizi essenziali, i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bozza Dpcm

Lo prevede ladiche regola il controllo del Green pass sui luoghi di lavoro. Tra le regole precisate dal provvedimento, la possibilità di richiedere il certificato anche da parte degli ...Il nuovotraccia il percorso dei software e delle applicazioni necessari per la verifica del passaporto ...il ministero per l'Innovazione tecnologica capitanato da Vittorio Colao.2 Nella, ...Venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro per tutti i dipendenti del settore pubblico e privato fino al prossimo 31 dicembre quando avrà termine dello stato d ..."In caso di esigenze specifiche, i datori di lavoro potranno chiedere il green pass ai dipendenti con un anticipo non superiore alle 48 ore. E' quanto prevede la bozza del Dpcm per il rientro a lavoro ...