Bonus TV o ri - sintonizzazione canali | dal 20 ottobre si passa in HD

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonus sintonizzazione

QuiFinanza

=> Modello di domanda per ilRottamazione TV Se invece il televisore risulta compatibile, basta effettuare la ri -dell'apparecchio televisivo seguendo le seguenti istruzioni: ...... si collega in cinque minuti e si configura praticamente da solo (basta fare ladei ... Piccolo, che però interesserà a pochi: c'è anche una porta LAN per connettere il decoder al ...Oramai manca poco. Tra 9 giorni, cioè a partire dal 20 ottobre (e non dal 15 come inizialmente previsto), scatterà il primo switch off del digitale terrestre, un passo di ...