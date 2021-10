Bonus teatro e moda, a chi spettano e come fare domanda (Di martedì 12 ottobre 2021) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due provvedimenti con le istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta sia per il Bonus teatro e Spettacoli che per quello Tessile e moda. Si tratta di due Bonus introdotti dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia come quello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, della moda e degli accessori. Bonus teatro e Spettacoli, cos’è e come fare domanda Il Bonus è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai soggetti che operano ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due provvedimenti con le istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta sia per ile Spettacoli che per quello Tessile e. Si tratta di dueintrodotti dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemiaquello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, dellae degli accessori.e Spettacoli, cos’è eIlè riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai soggetti che operano ...

