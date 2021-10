Bolsonaro denunciato al tribunale dell' Aja per crimini contro l' umanità

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il suo operato è anche spesso preso a moo da unae peggiori destre mai esistite, ma di quello cheha fatto in Brasile non si salva praticamente nulla. Una denuncia per "...

Ultime Notizie dalla rete : Bolsonaro denunciato

Una denuncia per "crimini contro l'umanità" contro Jair Bolsonaro è stata presentata oggi al Tribunale penale internazionale dell'Aja per l'attacco all'Amazzonia condotto dal presidente brasiliano. Ancora alto il rischio di condanna per il presidente Jair Messias, accusato di 'crimini contro l'umanità', il politico brasiliano è stato denunciato dall'organizzazione austriaca per il suo stretto legame con politiche dannose per l'ambiente. Settanta associazioni della società civile riunite nell'Osservatorio del Clima lo accusano di politiche tese a colpire chi lavora per proteggere l'Amazzonia.