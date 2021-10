Bologna, studentessa di filosofia no green pass si rifiuta di abbandonare l’aula. Lezione sospesa (Di martedì 12 ottobre 2021) È accaduto all’università di Bologna, facoltà di filosofia. Una studentessa no green pass si rifiuta di uscire dall’aula. Dove è in corso la Lezione. Ne nasce un caso e la Lezione viene sospesa in mezzo alle contestazioni degli studenti. Proprio così. Riesce a superare i controlli ed entra in aula sprovvista di certificato verde. Per seguire la Lezione di psicologia cognitiva. Una volta individuata, la ragazza viene invitata a uscire. Ma si rifiuta. La notizia viene riportata da la Repubblica edizione locale e rilanciata in un tweet. Bologna, studentessa no green pass resta in aula Il caso si conclude con la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) È accaduto all’università di, facoltà di. Unanosidi uscire dal. Dove è in corso la. Ne nasce un caso e lavienein mezzo alle contestazioni degli studenti. Proprio così. Riesce a superare i controlli ed entra in aula sprovvista di certificato verde. Per seguire ladi psicologia cognitiva. Una volta individuata, la ragazza viene invitata a uscire. Ma si. La notizia viene riportata da la Repubblica edizione locale e rilanciata in un tweet.noresta in aula Il caso si conclude con la ...

