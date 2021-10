Bologna, il caso della studentessa senza Green pass che si rifiuta di uscire dall’aula: «Linciata dai miei colleghi» – Il video (Di martedì 12 ottobre 2021) Sabato 9 ottobre una ragazza di 20 anni, Silvia, al secondo anno di Filosofia all’università di Bologna, prende parola nel corso di una manifestazione e racconta quanto accaduto nel suo ateneo mercoledì scorso nel corso di una lezione di Psicologia cognitiva. Lei, No Green pass convinta, è stata allontanata dall’aula perché non in possesso della certificazione anti-Covid. A chiederle di andare via sia la prof che i suoi colleghi (circa 50, amareggiati per la lezione sospesa): «Mi dicevano che non ho il diritto di seguire le lezioni che la mia famiglia paga con una dose generosa ed esagerata di tasse annuali. I prof, invece, sostenevano che dovevo allontanarmi dall’aula», ha raccontato la studentessa, una delle voci del gruppo “Studenti Unibo contro il ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Sabato 9 ottobre una ragazza di 20 anni, Silvia, al secondo anno di Filosofia all’università di, prende parola nel corso di una manifestazione e racconta quanto accaduto nel suo ateneo mercoledì scorso nel corso di una lezione di Psicologia cognitiva. Lei, Noconvinta, è stata allontanataperché non in possessocertificazione anti-Covid. A chiederle di andare via sia la prof che i suoi(circa 50, amareggiati per la lezione sospesa): «Mi dicevano che non ho il diritto di seguire le lezioni che la mia famiglia paga con una dose generosa ed esagerata di tasse annuali. I prof, invece, sostenevano che dovevo allontanarmi», ha raccontato la, una delle voci del gruppo “Studenti Unibo contro il ...

