Bolivia vs Paraguay | pronostico e possibili formazioni

Bolivia e Paraguay si affrontano giovedì 14 ottobre con entrambe le nazioni che hanno bisogno di migliorare il loro totale di appena due vittorie nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Mentre gli ospiti al sesto posto hanno attualmente un vantaggio di tre punti sui loro prossimi avversari, la Bolivia tornerà in lotta con la vittoria a La Paz. Il calcio di inizio di Bolivia vs Paraguay è previsto alle 22. Prepartita Bolivia vs Paraguay: a che punto sono le due squadre? Avendo evitato la sconfitta nelle prime cinque partite, Eduardo Berizzo sarebbe stato fiducioso di sedersi tra i primi cinque in questa fase della campagna di qualificazione. Tuttavia, nonostante il credibile pareggio senza reti in casa contro l'Argentina all'inizio di questo mese, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Bolivia Paraguay Argentina - Perù: cronaca diretta live e risultato in tempo reale ... che con i suoi 11 punti occupa la 7a posizione, a un solo punto di distanza dal Paraguay e a 4 ... Il Perù, al contrario, è reduce di una sconfitta per 1 - 0 contro la Bolivia penultima in classifica. ...

Torino, Sanabria e Rincon a rischio forfait per il Napoli Sanabria giocherà alle 22 (ora italiana) di giovedì in Bolivia - Paraguay, , Rincon alle 2 (sempre ora italiana) di venerdì in Cile - Venezuela. Torneranno quindi in Italia venerdì sera e potranno ...

Bolivia - Paraguay: cronaca diretta live e risultato in tempo reale Calciomagazine Argentina – Perù: cronaca diretta live e risultato in tempo reale La partita Argentina - Perù del 15 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12a giornata di qualificazioni mondiali ...

Torino, due sudamericani in forse contro il Napoli E' chiaro che si spera che possano essere recuperati per domenica, ma gli impegni di nazionale di Antonio Sanabria e Tomas Rincon potrebbero impedire loro di scendere in campo domenica contro ...

