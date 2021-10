BMW i4 M50 - La prima elettrica del reparto Motorsport supera l' esame di guida - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Finalmente ci rivediamo". Questo ho pensato appena l'ho incrociata all'aeroporto di Monaco. La aspettavo, la BMW i4. E la aspettavo un po' per curiosità, sì, come quando conosci una nuova e non vedi l'ora di uscirci. Ma sotto sotto la aspettavo perché avevamo già avuto unavolta: con questa nuova berlina, foriera di grandi promesse dinamiche, c'era stato un abboccamento - lei ancora non definitiva, tutta camuffata, lontano dai paparazzi - lo scorso aprile, in una pista privata della BMW. E già lì mi aveva sorpreso in positivo. Adesso che è uscita dal camerino tutta in tiro, pronta per il red carpet nella sua forma migliore (leggasi: la M50, la variante più sportiva) le mie attese sono diventate, ovviamente, altissime. Il design: più BMW di così non si può. Si dirà che le berline hanno fatto il loro corso, si dirà che la gente adesso ...