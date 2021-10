Bill Murray svela per errore il titolo del nuovo film di Wes Anderson

(Di martedì 12 ottobre 2021) A meno di un mese dall’uscita di The French Dispatch (11 novembre),si lascia sfuggire ildeldi Wesal BFI LondonFestival. Illungometraggio, attualmente in lavorazione in Spagna e che vede nel cast anche Margot Robbie, Scarlett Johansson, Bryan Cranston e Tilda Swinton si intitolerà Asteroid City. L’attore ha minimizzato l’aggiungendo: «Questo è quello che facciamo nel mondo dello spettacolo: diciamo solo il nome e la gente applaude». Chiara Cozzi Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: cinematographe.it L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

