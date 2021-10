Bill Murray ha spoilerato il prossimo film di Wes Anderson (Di martedì 12 ottobre 2021) Possiamo chiamarlo l’uomo degli spoiler, Bill Murray, che è riuscito a svelare il titolo del prossimo film di Wes Anderson, mentre ne promuoveva il nuovo e in uscita in questi giorni. L'attore è infatti tra le star protagoniste di The French Dispatch, pellicola incentrata su un magazine americano in Francia presentata al Festival di Cannes 2021 e attesa nelle sale italiane dal prossimo 11 novembre. Intervistato da Screen Daily all'anteprima a essa dedicata durante il BFI London film Festival, Murray ha rivelato il titolo del film di Wes Anderson successivo, le cui riprese hanno preso il via a fine estate in Spagna e intorno al quale vigeva un mistero fitto. L’uso del passato è d’obbligo, visto l’intervento di «Mr. ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Possiamo chiamarlo l’uomo degli spoiler,, che è riuscito a svelare il titolo deldi Wes, mentre ne promuoveva il nuovo e in uscita in questi giorni. L'attore è infatti tra le star protagoniste di The French Dispatch, pellicola incentrata su un magazine americano in Francia presentata al Festival di Cannes 2021 e attesa nelle sale italiane dal11 novembre. Intervistato da Screen Daily all'anteprima a essa dedicata durante il BFI LondonFestival,ha rivelato il titolo deldi Wessuccessivo, le cui riprese hanno preso il via a fine estate in Spagna e intorno al quale vigeva un mistero fitto. L’uso del passato è d’obbligo, visto l’intervento di «Mr. ...

Advertising

GioelePaglia : Bill Murray svela il titolo del nuovo film di Wes Anderson, ecco Scarlett Johansson sul set - jackfollasb : RT @badtasteit: #BillMurray svela il titolo del nuovo film di Wes Anderson, ecco Scarlett Johansson sul set - badtasteit : #BillMurray svela il titolo del nuovo film di Wes Anderson, ecco Scarlett Johansson sul set - Screenweek : Un sito di casting rivela che #BillMurray fa parte del cast di #AntManandtheWaspQuantumania, ma non per ora non ci… - MangaForevernet : Ant-Man And The Wasp: Quantumania – Bill Murray farà parte del cast? -