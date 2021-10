Beta hCG | il ginecologo ci spiega i valori dell’ormone della gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 12 ottobre 2021) Subito dopo il concepimento il corpodonna inizia a produrre un nuovo ormone, fino a quel momento quasi del tutto assente: si chiama Gonadotropina Corionica Umana, detta anchehCG. È il cosiddetto “ormone”, ed è quello di cui i test di(sia quelli fai da te che si acquistano in farmacia e sono da fare sulle urine sia gli esami del sangue) vanno alla ricerca per stabilire se c’è unain corso. Cos’è l’ormonehCG? LahCG è un ormone che viene prodotto essenzialmente durante laal formarsicamera gestazionale. Proprio per questo viene utilizzato come indicatore di positivitàpresenza...