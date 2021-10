Berrettini si ferma al terzo turno al torneo Indian Wells

(Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Matteosialal "Bnp Paribas Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di, in California. Il 25enne tennista romano, n.7 del ranking e 5 del seeding, dopo aver battuto in due set il qualificato cileno Alejandro Tabilo, si è arreso allo statunitense Taylor Fritz, n.39 del ranking e 31 del seeding, con il punteggio di 6-4 6-3, in un'ora e 24 minuti di gioco. Il 23enne californiano di Rancho Santa Fe aveva vinto in tre set l'unico precedente tra i due, disputato nel round robin delle Davis Cup Final del 2019. Niente derby azzurro dunque agli ottavi, dove sarà Taylor Fritz a sfidare l'altoatesino Jannik Sinner. Nella notte italiana...

AGI - Matteo si ferma al terzo turno al 'Bnp Paribas Open', settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Tennis | ATP, Featured | Brutta sconfitta per Matteo Berrettini che non è riuscito mai a trovare il ritmo per provare a superare un buon - e niente di più - Taylor Fritz.