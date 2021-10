Bergamo, nuovi abbonamenti al parcheggio dell’ex Gasometro (Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo. A breve saranno disponibili nuovi abbonamenti al parcheggio dell’ex Gasometro, nel quartiere della Malpensata. Lo ha annunciato durante il Consiglio comunale di lunedì sera l’assessore Stefano Zenoni, accogliendo una proposta del consigliere leghista Alberto Ribolla. “Aver deciso di rendere gli stalli del parcheggio della Malpensata a pagamento ha creato non pochi problemi a pendolari, residenti e persone che lavorano nel quartiere – ha dichiarato Ribolla nella presentazione del suo ordine del giorno -. Ma non voglio entrare nel merito di una decisione che ormai è già stata presa dall’Amministrazione e della quale si è discusso a lungo: voglio piuttosto cercare una soluzione per andare incontro alle esigenze dei cittadini”. Nel parcheggio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021). A breve saranno disponibilial, nel quartiere della Malpensata. Lo ha annunciato durante il Consiglio comunale di lunedì sera l’assessore Stefano Zenoni, accogliendo una proposta del consigliere leghista Alberto Ribolla. “Aver deciso di rendere gli stalli deldella Malpensata a pagamento ha creato non pochi problemi a pendolari, residenti e persone che lavorano nel quartiere – ha dichiarato Ribolla nella presentazione del suo ordine del giorno -. Ma non voglio entrare nel merito di una decisione che ormai è già stata presa dall’Amministrazione e della quale si è discusso a lungo: voglio piuttosto cercare una soluzione per andare incontro alle esigenze dei cittadini”. Nel...

AmoBergamo : #Bergamo A Bergamo 12 nuovi positivi. Calano in Lombardia i ricoverati Covid complessivi - zazoomblog : Covid a Bergamo 12 nuovi positivi. In Lombardia 87 nuovi casi e 5 decessi - #Covid #Bergamo #nuovi #positivi. - Dome689 : RT @webecodibergamo: Covid, a Bergamo 12 nuovi positivi. In Lombardia 87 nuovi casi e 5 decessi - infoitinterno : Covid, a Bergamo 12 nuovi positivi. In Lombardia 87 nuovi casi e 5 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo nuovi Bergamo, nuovi abbonamenti al parcheggio dell'ex Gasometro L'assessore Zenoni accoglie la proposta del leghista Ribolla per accorciare la lista d'attesa dei cittadini che chiedono la tariffazione convenzionata

Per dire stop ai disservizi la società di autobus Arriva cerca autisti La ricerca è aperta anche in altre città del nord Italia per un totale di 200 nuovi assunti: 10 per Aosta, 40 per Torino, 70 per Bergamo, 70 per Brescia e 10 per Cremona aggiunge la Arriva.

Nuovi autobus, dalla Regione 10 milioni per Bergamo L'Eco di Bergamo Lovato e Scalvini, attenti a quei due I baby nerazzurri, duttili e di prospettiva, si candidano a una maglia da titolare con l’obiettivo di ripetere le prestazioni con Under 21 e Primavera Lovato e Scalvini sono pronti a giocarsi tutte le ...

Atalanta, pronta una nuova difesa senza Djimsiti L’albanese, dopo l’operazione, starà fuori almeno un mese, Lovato e Scalvini sono pronti a entrare L’Atalanta il prossimo mese avrà una faccia nuova, non soltanto a centrocampo o sulla trequarti, ma a ...

L'assessore Zenoni accoglie la proposta del leghista Ribolla per accorciare la lista d'attesa dei cittadini che chiedono la tariffazione convenzionataLa ricerca è aperta anche in altre città del nord Italia per un totale di 200assunti: 10 per Aosta, 40 per Torino, 70 per, 70 per Brescia e 10 per Cremona aggiunge la Arriva.I baby nerazzurri, duttili e di prospettiva, si candidano a una maglia da titolare con l’obiettivo di ripetere le prestazioni con Under 21 e Primavera Lovato e Scalvini sono pronti a giocarsi tutte le ...L’albanese, dopo l’operazione, starà fuori almeno un mese, Lovato e Scalvini sono pronti a entrare L’Atalanta il prossimo mese avrà una faccia nuova, non soltanto a centrocampo o sulla trequarti, ma a ...