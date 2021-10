Beppe Grillo vuole una «pacificazione» sul Green pass: «Lo Stato paghi i tamponi ai lavoratori» (Di martedì 12 ottobre 2021) «Ho sempre avuto una passione per i numeri e così, da buon ragioniere, in questi ultimi giorni ho preso carta e penna e ho buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi”. Beppe Grillo sul suo blog scrive un post dal titolo «Sul Green pass serve pacificazione» e si schiera per il pagamento dei tamponi ai lavoratori da parte dello Stato. Ad oggi, spiega, «sono circa 41 milioni gli italiani con vaccinazione completa, che corrisponde all’80% della popolazione over 12. Uno dei migliori dati in Europa, che dovrebbe suggerire quindi che il popolo No vax in Italia è molto contenuto. Sui 19 milioni mancanti circa 6 hanno meno di 12 anni, e altri 6 circa hanno tra 12 e 19 anni, e quindi sono in prevalenza studenti delle scuole ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) «Ho sempre avuto unaione per i numeri e così, da buon ragioniere, in questi ultimi giorni ho preso carta e penna e ho buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi”.sul suo blog scrive un post dal titolo «Sulserve» e si schiera per il pagamento deiaida parte dello. Ad oggi, spiega, «sono circa 41 milioni gli italiani con vaccinazione completa, che corrisponde all’80% della popolazione over 12. Uno dei migliori dati in Europa, che dovrebbe suggerire quindi che il popolo No vax in Italia è molto contenuto. Sui 19 milioni mancanti circa 6 hanno meno di 12 anni, e altri 6 circa hanno tra 12 e 19 anni, e quindi sono in prevalenza studenti delle scuole ...

