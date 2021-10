Beppe Grillo: “Lo Stato paghi i tamponi ai lavoratori”. Ma Orlando si oppone (Di martedì 12 ottobre 2021) “Sul green pass serve pacificazione”. Lo ha dichiarato Beppe Grillo, che in un post sul suo blog ha spiegato “da buon ragioniere” perché converrebbe rendere gratuiti i tamponi per chi lavora. Una proposta quella lanciata dal fondatore del Movimento 5 Stelle in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass a carico di tutti i lavoratori pubblici e privati il prossimo venerdì 15 ottobre, che ha incontrato però la netta contrarietà del ministro del Lavoro, il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando. “Ho sempre avuto una passione per i numeri e così, da buon ragioniere, in questi ultimi giorni ho preso carta e penna e ho buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi”, ha detto Grillo nel suo post, spiegando i calcoli che lo portano a stimare “3-3,5 ... Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021) “Sul green pass serve pacificazione”. Lo ha dichiarato, che in un post sul suo blog ha spiegato “da buon ragioniere” perché converrebbe rendere gratuiti iper chi lavora. Una proposta quella lanciata dal fondatore del Movimento 5 Stelle in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass a carico di tutti ipubblici e privati il prossimo venerdì 15 ottobre, che ha incontrato però la netta contrarietà del ministro del Lavoro, il vicesegretario del Partito democratico Andrea. “Ho sempre avuto una passione per i numeri e così, da buon ragioniere, in questi ultimi giorni ho preso carta e penna e ho buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi”, ha dettonel suo post, spiegando i calcoli che lo portano a stimare “3-3,5 ...

fattoquotidiano : Green Pass, Beppe Grillo: “Serve pacificazione. Il popolo no vax è molto contenuto, lo Stato paghi i tamponi per en… - beppe_grillo : Ho sempre avuto una passione per i numeri e così, da buon ragioniere, in questi ultimi giorni ho preso carta e penn… - beppe_grillo : La storia de 'Il cervo e il cavallo' di Stesicoro sembra la metafora del rapporto tra Italia e Stati Uniti. Ecco pe… - pinabam : @beppe_grillo Ci mancava un altro a sostenere i tamponi gratis..perché i 46 mln di Italiani vaccinati sono stupidi vero? - AlexTheModLife : RT @lorenzodalai: E se i tamponi gratis li facessimo pagare a @beppe_grillo? -