Benzina vola oltre 1,70 euro al litro. UNC: Abbassare subito le accise (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nuova impennata dei prezzi dei carburanti, con la Benzina verde che ha oltrepassato 1,70 euro al litro. E’ quanto emerge dalla rilevazione settimanale del MITE -Ministero della transizione ecologica, secondo cui la verde è attestata a 1,713 euro (2,6 centesimi in più rispetto alla rilevazione della scorsa settimana di 1,687 euro) . Il diesel parallelamente è salito a 1,567 euro al litro rispetto agli 1,537 euro del precedente monitoraggio del ministero, mentre il GPL è lievitato a 0,783 euro da 0,717 euro ed il gasolio per il riscaldamento a 1,375 euro da 1,356 euro. La Benzina segna così un incremento settimanale di 1 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nuova impennata dei prezzi dei carburanti, con laverde che hapassato 1,70al. E’ quanto emerge dalla rilevazione settimanale del MITE -Ministero della transizione ecologica, secondo cui la verde è attestata a 1,713(2,6 centesimi in più rispetto alla rilevazione della scorsa settimana di 1,687) . Il diesel parallelamente è salito a 1,567alrispetto agli 1,537del precedente monitoraggio del ministero, mentre il GPL è lievitato a 0,783da 0,717ed il gasolio per il riscaldamento a 1,375da 1,356. Lasegna così un incremento settimanale di 1 ...

