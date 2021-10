Benzina sopra gli 1 | 7 euro al litro | da inizio anno 13 euro in più per ogni pieno Rincari anche per l’elettricità

(Di martedì 12 ottobre 2021) I prezzi dei carburanti si adeguano prontamente ai nuovi rialzi del petrolio. Secondo i dati aggiornati del ministero della Transizione ecologica laha superato la soglia di 1,7. Nell’ultima settimana la media nazionale della verde in modalità self service si è attestata a 1,713al, 2,6 centesimi in più rispetto a 1,687della settimana precedente. La media del diesel è stata invece rilevata a 1,567alcontro 1,537 del precedente monitoraggio del ministero. Il Gpl è a 0,783(da 0,717) e il gasolio da riscaldamento a 1,375...

Il Fatto Quotidiano

Sale ancora il prezzo dei carburanti, con la benzina che supera la soglia di 1,7 euro a litro. Secondo i dati aggiornati del ministero della Transizione ecologica, nell'ultima settimana la media nazionale della verde in modalità self service si ...