Advertising

fisco24_info : Benzina: media settimanale sale sopra 1,7 euro al litro: Dati Mite, al self gasolio a 1,567 euro, Gpl a 0,78 euro - solomotori : Benzina: media settimanale sale sopra 1,7 euro al litro - GianniMagini : @sonmi451it @SMaurizi Concordo, ma credo sia utopia mettersi a spiegare la medicina ad un popolo in gran parte anal… - swonsae : I media parlano solo della Gran Bretagna al riguardo al vaccino , ma nn parlano della differenza di prezzi della be… - Dome689 : Energia, inversione di rotta dei prezzi del gas dopo le parole del presidente russo Putin: “Disponibili ad aumentar… -

Ultime Notizie dalla rete : Benzina media

Sale ancora il prezzo dei carburanti, con lache supera la soglia di 1,7 euro a litro. Secondo i dati aggiornati del ministero della Transizione ecologica, nell'ultima settimana lanazionale della verde in modalità self service si ...l'autonomia dichiarata dal computer di bordo è di 120 km : viaggiando aabbiamo verificato unadi poco più di 6 litri per 100 km. Quindi in totale dovrebbe garantire una ...I prezzi medi praticati dai gestori e comunicati al ministero dello Sviluppo economico, in base al calcolo fatto su quasi 15mila impianti, sono: benzina, in modalità self, resta 1,718 euro/litro con i ...Sale ancora il prezzo dei carburanti, con la benzina che supera la soglia di 1,7 euro a litro. Secondo i dati aggiornati del ministero della Transizione ecologica, nell'ultima settimana la media nazio ...