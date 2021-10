Benzina e diesel, prezzo alle stelle: pagheremo 400 euro in più all’anno (Di martedì 12 ottobre 2021) I prezzi di Benzina e diesel aumentano ancora con un rialzo che costerà agli italiani quasi 400 euro in più all’anno. Mai così tanto dal 2014 Benzina diesel (Foto: Pixabay)I prezzi delle materie prime sono in costante aumento, l’emergenza Covid ha causato una domanda che il mercato negli ultimi mesi non è stato in grado di coprire. Così, come luce e gas, aumenta anche il costo di Benzina e diesel. La situazione economica rischia di farsi davvero insostenibile per le famiglie italiane, già colpite duramente da chiusure e pandemia. Il Codacons prevede che ogni famiglia pagherà 390 euro in più all’anno a causa di questo rincaro dei prezzi. Benzina e gasolio oggi costano rispettivamente ... Leggi su vesuvius (Di martedì 12 ottobre 2021) I prezzi diaumentano ancora con un rialzo che costerà agli italiani quasi 400in più. Mai così tanto dal 2014(Foto: Pixabay)I prezzi delle materie prime sono in costante aumento, l’emergenza Covid ha causato una domanda che il mercato negli ultimi mesi non è stato in grado di coprire. Così, come luce e gas, aumenta anche il costo di. La situazione economica rischia di farsi davvero insostenibile per le famiglie italiane, già colpite duramente da chiusure e pandemia. Il Codacons prevede che ogni famiglia pagherà 390in piùa causa di questo rincaro dei prezzi.e gasolio oggi costano rispettivamente ...

