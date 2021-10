Benzina e diesel, non si fermano i rialzi: prezzi alle stelle (Di martedì 12 ottobre 2021) Ancora rialzi record per i carburanti. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, dall’inizio dell’anno un pieno di Benzina è aumentato di oltre 13 euro, uno di gasolio di oltre 12 euro. L’aumento dei prezzi rappresenta, secondo il Codacons, una stangata da 390 euro annui per le famiglie, solo per i maggiori costi di rifornimento. I prezzi dei carburanti praticati dai gestori Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta: Benzina self service a 1,715 euro/litro (invariato, compagnie 1,722, pompe bianche 1,697); diesel a 1,574 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,581, pompe bianche 1,557); Benzina servito a 1,823 euro/litro ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) Ancorarecord per i carburanti. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, dall’inizio dell’anno un pieno diè aumentato di oltre 13 euro, uno di gasolio di oltre 12 euro. L’aumento deirappresenta, secondo il Codacons, una stangata da 390 euro annui per le famiglie, solo per i maggiori costi di rifornimento. Idei carburanti praticati dai gestori Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta:self service a 1,715 euro/litro (invariato, compagnie 1,722, pompe bianche 1,697);a 1,574 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,581, pompe bianche 1,557);servito a 1,823 euro/litro ...

