BENTORNATO PAPÀ | Silvia Nair firma la colonna sonora

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 12 ottobre 2021) La cantante, pianista e compositriceladel film di Domenico Fortunato “”, presentato in anteprima al Bif&st 2021 e attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Quando sarà disponibile ladi “” Le musiche originali dellaoriginale del film)” saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali e in digital download dal 21 ottobre. Cast Domenico Fortunato, anche nel ruolo di protagonista, Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini (protagonista della serie ...