Benevento, sfida a una Cremonese ermetica e allergica ai pareggi (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dove eravamo rimasti? Le soste scandiscono ormai il ritmo dei campionati. Il secondo stop stagionale ha permesso di stilare i primi bilanci e di recuperare energie per l’imminente tour de force, perché adesso si andrà avanti tutto d’un fiato fino al 6 novembre. Dopodiché i tornei si fermeranno nuovamente per la terza pausa dovuta agli impegni delle Nazionali. Il Benevento di Fabio Caserta ripartirà da Cremona, facendo visita alla seconda forza del campionato. Una squadra, quella di Fabio Pecchia, che non conosce mezze misure: in sette giornate di serie B sono arrivate cinque vittorie e due sconfitte. L’ultima proprio allo “Zini“, teatro del confronto di domenica prossima, contro il Perugia, la squadra che ha costretto la Strega ad accontentarsi di un pareggio (0-0) nell’ultimo match prima dello ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dove eravamo rimasti? Le soste scandiscono ormai il ritmo dei campionati. Il secondo stop stagionale ha permesso di stilare i primi bilanci e di recuperare energie per l’imminente tour de force, perché adesso si andrà avanti tutto d’un fiato fino al 6 novembre. Dopodiché i tornei si fermeranno nuovamente per la terza pausa dovuta agli impegni delle Nazionali. Ildi Fabio Caserta ripartirà da Cremona, facendo visita alla seconda forza del campionato. Una squadra, quella di Fabio Pecchia, che non conosce mezze misure: in sette giornate di serie B sono arrivate cinque vittorie e due sconfitte. L’ultima proprio allo “Zini“, teatro del confronto di domenica prossima, contro il Perugia, la squadra che ha costretto la Strega ad accontentarsi di uno (0-0) nell’ultimo match prima dello ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, sfida a una #Cremonese ermetica e allergica ai pareggi ** - psb_original : Cremonese, tutte le info sui biglietti per la sfida contro il Benevento #SerieB - moliseweb : Parte la nuova stagione del Cln Cus Molise: domani la sfida con il Benevento - ottopagine : Mastella: «Perifano? Sfida in tv, ma stavolta non diserti» #Benevento - RamConsultingIT : Tornare a fare un evento dal vivo a Benevento dopo tempo è stata una bellissima emozione! ?? La prima tappa de La G… -