Belgio: quattro giorni al lavoro, ma facendo più ore in ogni giornata (Di martedì 12 ottobre 2021) L’accelerazione è stata data dalla pandemia, ma da tempo aziende e stati stanno studiando una diversa gestione del tempo lavorativo. Il Belgio è l’ultimo a portare avanti la sua proposta. L’idea del governo belga è di diminuire i giorni lavorativi: da 5 a 4. In contemporanea però si allungano le singole giornate di lavoro: dalle attuali sette ore e mezza a nove e mezza. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) L’accelerazione è stata data dalla pandemia, ma da tempo aziende e stati stanno studiando una diversa gestione del tempo lavorativo. Il Belgio è l’ultimo a portare avanti la sua proposta. L’idea del governo belga è di diminuire i giorni lavorativi: da 5 a 4. In contemporanea però si allungano le singole giornate di lavoro: dalle attuali sette ore e mezza a nove e mezza.

