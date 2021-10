Belgio | Bossaert avverte Martinez | “Lo supportiamo | ma impariamo dal match con la Francia”

Leggi su sportface

(Di martedì 12 ottobre 2021) Con ogni probabilità Robertosarà il Ct delfino al Mondiale in Qatar 2022, quando scadrà il suo contratto. Ma dopo la sconfitta in rimonta nella semifinale di Nations League per mano della, arriva un avvertimento dal presidente della Federcalcio belga Peter: “Loal 100% ma dobbiamo imparare dalla partita contro la, in cui abbiamo giocato un tempo straordinario e una ripresa pessima – ha detto a La Derniere Heure – Chiederò consiglio ad alcune persone. No, non creerò una commissione o un comitato. E non voglio che troppe persone diano la loro opinione, altrimenti ci saranno troppe opinioni divergenti“. Il ruolo dell’ex Everton sembra quindi essere saldo ma serve una reazione. SportFace.