Beautiful, anticipazioni americane: una pericolosa alleanza (Di martedì 12 ottobre 2021) Novità eclatanti a Beautiful, come rivelano le anticipazioni americane. L'arrivo di Deacon Sharp, infatti, sta già destabilizzando la vita dei Forrester, increduli e disorientati di fronte al ritorno a Los Angeles del padre di Hope. L'uomo, infatti, è uscito inaspettatamente di prigione a causa del sovraffollamento e intende finalmente recuperare il suo rapporto con la figlia. Proprio a proposito di questo legame, Liam e il resto dei familiari di Hope rimarranno scioccati scoprendo che lei e Deacon hanno mantenuto una fitta corrispondenza quando lui era in galera. La stessa Hope, benché tutti le consiglieranno di stare alla larga dal padre, metterà bene in chiaro di voler approfondire il rapporto con Sharp scatenando il disappunto e la preoccupazione di Brooke e Liam. In particolare, la moglie di Ridge dovrà già fronteggiare una ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 ottobre 2021) Novità eclatanti a, come rivelano le. L'arrivo di Deacon Sharp, infatti, sta già destabilizzando la vita dei Forrester, increduli e disorientati di fronte al ritorno a Los Angeles del padre di Hope. L'uomo, infatti, è uscito inaspettatamente di prigione a causa del sovraffollamento e intende finalmente recuperare il suo rapporto con la figlia. Proprio a proposito di questo legame, Liam e il resto dei familiari di Hope rimarranno scioccati scoprendo che lei e Deacon hanno mantenuto una fitta corrispondenza quando lui era in galera. La stessa Hope, benché tutti le consiglieranno di stare alla larga dal padre, metterà bene in chiaro di voler approfondire il rapporto con Sharp scatenando il disappunto e la preoccupazione di Brooke e Liam. In particolare, la moglie di Ridge dovrà già fronteggiare una ...

Advertising

ringoringhetto : RT @POPCORNTVit: Beautiful, le anticipazioni del 13 ottobre: le accuse di Liam - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 13 ottobre: le accuse di Liam - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 12 ottobre 2021 - IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni 25-31 ottobre: Brooke tenta di fermare le nozze di Ridge e Shauna - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #13ottobre -