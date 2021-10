Beautiful, anticipazioni 12 ottobre: la terribile accusa di Liam (Di martedì 12 ottobre 2021) La situazione di Steffy si farà sempre più difficile e Liam sarà così preoccupato per lei che deciderà di andare a trovarla a casa sua. Una volta lì, farà una scoperta che non gli piacerà per nulla e come rivelano le anticipazioni Beautiful inerenti la puntata in onda oggi 12 ottobre, gli rivolgerà un'accusa davvero terribile. L'uomo, infatti, accuserà l'ex consorte di non fare altro che mentire e di abusare di farmaci. Nel frattempo, Thomas sarà disturbato dall'interesse che Liam continuerà a mostrare nei confronti di sua sorella. Puntata Beautiful oggi 12 ottobre: Thomas disturbato dall'interesse di Liam per Steffy Liam andrà a casa di Steffy perché preoccupato per lei ed Hope si intratterrà a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 ottobre 2021) La situazione di Steffy si farà sempre più difficile esarà così preoccupato per lei che deciderà di andare a trovarla a casa sua. Una volta lì, farà una scoperta che non gli piacerà per nulla e come rivelano leinerenti la puntata in onda oggi 12, gli rivolgerà un'davvero. L'uomo, infatti, accuserà l'ex consorte di non fare altro che mentire e di abusare di farmaci. Nel frattempo, Thomas sarà disturbato dall'interesse checontinuerà a mostrare nei confronti di sua sorella. Puntataoggi 12: Thomas disturbato dall'interesse diper Steffyandrà a casa di Steffy perché preoccupato per lei ed Hope si intratterrà a ...

