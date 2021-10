Bayern Monaco, Neuer vuole il rinnovo per puntare a Buffon (Di martedì 12 ottobre 2021) Il contratto di Manuel Neuer con il Bayern Monaco scadrà a giugno 2023, ma il portiere tedesco spera di ricevere già in questi mesi l’offerta di rinnovo. Il classe ’86 si è infatti ripreso totalmente dopo il subdolo inforunio che lo aveva colpito negli scorsi anni, e punta a giocare ancora per tanti anni. Almeno per altri 10. È quanto sostiene la Bild, che spiega come in un’intervista il portiere non avesse più dato per scontato il termine della carriera prima dei 40 anni. Il paragone e il riferimento di Gianluigi Buffon, prossimo ai 44 anni, costituisce infatti un grosso stimolo per il campione tedesco. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Il contratto di Manuelcon ilscadrà a giugno 2023, ma il portiere tedesco spera di ricevere già in questi mesi l’offerta di. Il classe ’86 si è infatti ripreso totalmente dopo il subdolo inforunio che lo aveva colpito negli scorsi anni, e punta a giocare ancora per tanti anni. Almeno per altri 10. È quanto sostiene la Bild, che spiega come in un’intervista il portiere non avesse più dato per scontato il termine della carriera prima dei 40 anni. Il paragone e il riferimento di Gianluigi, prossimo ai 44 anni, costituisce infatti un grosso stimolo per il campione tedesco. SportFace.

