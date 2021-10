Battlefield 2042: Hazard Zone verrà presentato il 14 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) La Beta di Battlefield 2042 è stata un successo, nonostante qualche piccolo inciampo tecnico. Considerato la natura della build, l'ultimo lavoro di DICE non era affatto male, con la forte possibilità che il nuovo capitolo sarà in piena forma ben prima dei suoi predecessori. Ma Battlefield 2042 non è stato mostrato interamente, il che ci porta alla Hazard Zone, la nuova modalità che verrà svelata con un trailer il 14 ottobre. Hazard Zone sembra qualcosa di nuovo, una modalità a squadre molto pericolosa e diversa dalle altre, proiettandosi come un'evoluzione del multiplayer moderno. In realtà, sapremmo un pochino di più, visto che ad agosto un data miner aveva scoperto alcune informazioni sulla nuova esperienza, traendo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021) La Beta diè stata un successo, nonostante qualche piccolo inciampo tecnico. Considerato la natura della build, l'ultimo lavoro di DICE non era affatto male, con la forte possibilità che il nuovo capitolo sarà in piena forma ben prima dei suoi predecessori. Manon è stato mostrato interamente, il che ci porta alla, la nuova modalità chesvelata con un trailer il 14sembra qualcosa di nuovo, una modalità a squadre molto pericolosa e diversa dalle altre, proiettandosi come un'evoluzione del multiplayer moderno. In realtà, sapremmo un pochino di più, visto che ad agosto un data miner aveva scoperto alcune informazioni sulla nuova esperienza, traendo ...

