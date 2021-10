Battlefield 2042 | gli Specialisti sarebbero presi da COD Modern Warfare

(Di martedì 12 ottobre 2021) L‘insider Tom Henderson si è recentemente scatenato, rivelando numerose informazioni riguardo, tra cui anche l’origine reale degli, derivanti da Call of Duty:sta facendo molto scalpore nel mondo dei videogiochi, dopo che i risultati dati dal suo sviluppo sono stati finalmente visibili attraverso la beta degli scorsi giorni: tra le varie tematiche discusse, vi sono le numerose critiche riguardo glidi, chiaramente ispirati agli Operatori di Call of Duty. L’insider Tom Henderson, che ha rilasciato vari leak riguardanti il gioco sin da prima del suo annuncio, ha anche fatto notare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield 2042

Tom Henderson , un insider le cui rivelazioni tendono a rivelarsi corrette, ha pubblicato un articolo che discute il complicato sviluppo disul sito di Intel Gaming. In contatto con gli sviluppatori all'interno di DICE , dipinge un quadro piuttosto confuso della situazione. L'opinione dei giocatori sulla recente Open Beta ...Questo fine settimana molti appassionati hanno potuto finalmente provare con mano il tanto atteso. La beta non sembra aver convinto troppo i giocatori, e online abbiamo già assistito pareri per lo più tiepidi nei confronti del nuovo capitolo della serie FPS di DICE. Ora, a ...Stando ad un rumor che smentisce quanto sostenuto da DICE, la recente open beta di Battlefield 2042 sarebbe una build di inizio settembre.Smentita la beta di Battlefield 2042 vecchia di mesi. Tom Henderson, un insider le cui rivelazioni tendono a rivelarsi corrette, ha pubblicato un articolo che discute il complicato sviluppo di Battlef ...