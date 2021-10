Basket: preseason Nba, Korkmaz trascina Philadelphia al successo su Brooklyn (Di martedì 12 ottobre 2021) Philadelphia, 12 ott. -(Adnkronos) – Ancora senza Kyrie Irving ai Brooklyn Nets non bastano Kevin Durant (23 punti con 9/13 al tiro) e James Harden (21 punti) per evitare ai il primo ko nella preseason Nba, arrivato con il punteggio di 115-104 in trasferta contro Philadelphia. A guidare i Sixers, ancora privi di Ben Simmons, ci pensano i lunghi – Andre Drummond con 16 punti e Joel Embiid con 14 – ma soprattutto un Furkan Korkmaz scatenato: 27 punti con 4/10 da tre punti per il turco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021), 12 ott. -(Adnkronos) – Ancora senza Kyrie Irving aiNets non bastano Kevin Durant (23 punti con 9/13 al tiro) e James Harden (21 punti) per evitare ai il primo ko nellaNba, arrivato con il punteggio di 115-104 in trasferta contro. A guidare i Sixers, ancora privi di Ben Simmons, ci pensano i lunghi – Andre Drummond con 16 punti e Joel Embiid con 14 – ma soprattutto un Furkanscatenato: 27 punti con 4/10 da tre punti per il turco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Basket preseason Preseason Nba: Durant e Harden non bastano, Nets ko a Philadelphia I Sixers infliggono il primo ko della preseason Nba a Brooklyn . Philadelphia si impone 115 - 104 con il turco Furkan Korkmaz a trascinare i suoi con 27 punti. In doppia cifra anche Joe (20), Drummond (16) e Embiid (14), mentre ai Nets ...

Basket NBA: arriva il via libera agli allenamenti per Irving ma non alle partite Irving intanto non è potuto scendere in campo con i suoi compagni nelle prime due sfide della preseason. Il prossimo appuntamento è quello contro i Sixers del 10 ottobre in un'arena, quella della ...

NBA Preseason - D'Angelo Russell fa brillare i Timberwolves sui Clippers D'Angelo Russell ha segnato 19 punti, e messo insieme sette rimbalzi e nove assist così ieri sera i Minnesota Timberwolves hanno sconfitto i Los Angeles Clippers per ...

