Basket: Olimpia Milano incontenibile, anche il Maccabi cade al Forum di Assago in Eurolega 2021-2022 (Di martedì 12 ottobre 2021) Terza vittoria su tre impegni di Eurolega per l’Olimpia Milano. L’AX Armani Exchange domina, in tutti i sensi, al Mediolanum Forum di Assago contro il Maccabi Tel Aviv sponsorizzato Playtika: 83-72 il punteggio finale a favore degli uomini di Ettore Messina, che ancora una volta si rendono grandissimi protagonisti sul fronte difensivo con licenza di creare ottimo Basket anche in attacco. 17 i punti di Devon Hall, 16 quelli di Dinos Mitoglou, 10 quelli di Malcolm Delaney in una notte nella quale chiunque entra va a segno. Per il Maccabi di Ioannis Sfairopoulos 19 di Derrick Williams, 16 dell’ex James Nunnally e 13 di Jalen Reynolds. Le prime fasi della sfida vanno avanti nell’equilibrio più totale, con Nunnally che è difficile da ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Terza vittoria su tre impegni diper l’. L’AX Armani Exchange domina, in tutti i sensi, al Mediolanumdicontro ilTel Aviv sponsorizzato Playtika: 83-72 il punteggio finale a favore degli uomini di Ettore Messina, che ancora una volta si rendono grandissimi protagonisti sul fronte difensivo con licenza di creare ottimoin attacco. 17 i punti di Devon Hall, 16 quelli di Dinos Mitoglou, 10 quelli di Malcolm Delaney in una notte nella quale chiunque entra va a segno. Per ildi Ioannis Sfairopoulos 19 di Derrick Williams, 16 dell’ex James Nunnally e 13 di Jalen Reynolds. Le prime fasi della sfida vanno avanti nell’equilibrio più totale, con Nunnally che è difficile da ...

