Basket, NBA: i Brooklyn Nets mettono fuori squadra Kyrie Irving fino alla prima dose di vaccino (Di martedì 12 ottobre 2021) Colpo di scena in NBA ad una settimana esatta dall’inizio della Regular Season 2021-2022. Kyrie Irving, sette volte All-Star e campione olimpico a Rio 2016 con Team USA, è stato infatti messo fuori squadra dai Brooklyn Nets (candidati al titolo) fino a quando non si sottoporrà alla prima dose di vaccino anti Covid-19. Dopo le discussioni delle ultime settimane, i Nets hanno preso una decisione molto forte e abbastanza sorprendente nei confronti del fenomenale playmaker ex Cleveland Cavaliers. Ricordiamo che le autorità di New York hanno vietato l’accesso alle arene NBA (ed in generale a tutti i posti al chiuso aperti al pubblico) se non si è vaccinati. Così Sean Marks, General Manager ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Colpo di scena in NBA ad una settimana esatta dall’inizio della Regular Season 2021-2022., sette volte All-Star e campione olimpico a Rio 2016 con Team USA, è stato infatti messodai(candidati al titolo)a quando non si sottoporràdianti Covid-19. Dopo le discussioni delle ultime settimane, ihanno preso una decisione molto forte e abbastanza sorprendente nei confronti del fenomenale playmaker ex Cleveland Cavaliers. Ricordiamo che le autorità di New York hanno vietato l’accesso alle arene NBA (ed in generale a tutti i posti al chiuso aperti al pubblico) se non si è vaccinati. Così Sean Marks, General Manager ...

