Basket, Champions League 2021-2022: Dinamo Sassari a caccia del colpaccio contro Tenerife (Di martedì 12 ottobre 2021) Domani sera alle ore 20:30 la Dinamo Sassari sfiderà Tenerife nella seconda giornata della Champions League 2021-2022 di Basket. Si tratterà di una sorta di rivincita visto che nella passata edizione i biancoblu hanno avuto la peggio (per differenza punti) nel doppio confronto ai gironi con gli spagnoli e hanno così terminato “solo” al secondo posto il loro gruppo. Dopo la sconfitta contro il Ludwigsburg, i sardi domani dovranno assolutamente cercare l’impresa per puntare con convinzione ad almeno la seconda posizione nel proprio raggruppamento (posto che consentirebbe il vantaggio dell’eventuale gara 3 in casa nel primo turno dei playoff). I biancoblu arriveranno a questo match dopo il successo nella terza giornata di campionato ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Domani sera alle ore 20:30 lasfiderànella seconda giornata delladi. Si tratterà di una sorta di rivincita visto che nella passata edizione i biancoblu hanno avuto la peggio (per differenza punti) nel doppio confronto ai gironi con gli spagnoli e hanno così terminato “solo” al secondo posto il loro gruppo. Dopo la sconfittail Ludwigsburg, i sardi domani dovranno assolutamente cercare l’impresa per puntare con convinzione ad almeno la seconda posizione nel proprio raggruppamento (posto che consentirebbe il vantaggio dell’eventuale gara 3 in casa nel primo turno dei playoff). I biancoblu arriveranno a questo match dopo il successo nella terza giornata di campionato ...

