(Di martedì 12 ottobre 2021)silaA con Inter, Juventus e Milan ma insieme formeranno ladelRoberto Mancini, anche in vista del Mondiale in Qatar 2022, comincia a pensare a quelli che potrebbero essere i calciatori su cui affidare le speranze di una nazione intera. Tra questi ci sono, ovviamente, Nicolò, che in campionato ha sfornato cinque assist e segnato un gol ed è già il faro della Nazionale, e Manuel, l’equilibratore del centrocampo della Juventus. A loro tre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si aggiungerà presto anche Sandroche col Milan finalmente sta facendo vedere tutte le sue qualità e sta trascinando l’Under 21 ...

Advertising

zazoomblog : Barella Locatelli e Tonali la mediana dell’Italia del futuro: ora si giocano la Serie A - #Barella #Locatelli… - Luke_Psychonaut : @alex80Mi @CensuraFreemind Il futuro e presente è barella, tonali è di livello inferiore...barella e Locatelli, tonali per me è sotto - Rigna_risorto : RT @GioHSP: @massimilianodu @diohakane @Rigna_risorto Donnarumma, Calabria, Bonucci, Chiellini, Bastoni, Dimarco, Verratti, Jorginho, Barel… - Sonia98_SF : RT @marblackbluety: juventini e milanisti da quando è iniziata la partita: litigano su chi sia meglio tra locatelli e tonali barella: https… - GioHSP : @massimilianodu @diohakane @Rigna_risorto Donnarumma, Calabria, Bonucci, Chiellini, Bastoni, Dimarco, Verratti, Jor… -

Ultime Notizie dalla rete : Barella Locatelli

Calcio News 24

Chiesa sempre più affermato e centrocampo che soprattutto contro il Belgio ha messo in mostra un Nicolòtirato a lucido, un eccellente Manuelin cabina di regia e un Pellegrini bravo a legare il gioco tra attacco e difesa . La mediana, quindi, si è confermata all'altezza della ...A centrocampo, spazio a, coadiuvato dae Pellegrini, mentre in attacco tocca a Raspadori , affiancato da Chiesa e Berardi. Confermatissimo il 3 - 4 - 2 - 1 del ct belga Martinez ...Barella, Locatelli e Tonali si giocano la Serie A con Inter, Juventus e Milan ma insieme formeranno la mediana del futuro dell’Italia Roberto Mancini, anche in vista del Mondiale in Qatar 2022, ..."Insigne, caso Internazionale". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna ...