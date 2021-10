Barcellona, arriva l’ok: da domenica Camp Nou accessibile al 100% (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Barcellona si appresta a riaccogliere il suo pubblico. Dalla prossima partita Camp Nou interamente accessibile La Generalitat de Catalunya ha confermato che, a partire dal prossimo fine settimana, il Barcellona potrà contare sul 100% del suo pubblico al Camp Nou. I tifosi blaugrana, già dalla sfida con il Valencia, potranno interamente riempire gli spalti dello stadio. Con una capienza massima di quasi 100.000 persone, l’impianto blaugrana darà certamente una grande spinta alla squadra dopo un avvio di stagione difficile sia nella Liga che in Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilsi appresta a riaccogliere il suo pubblico. Dalla prossima partitaNou interamenteLa Generalitat de Catalunya ha confermato che, a partire dal prossimo fine settimana, ilpotrà contare suldel suo pubblico alNou. I tifosi blaugrana, già dalla sfida con il Valencia, potranno interamente riempire gli spalti dello stadio. Con una capienza massima di quasi 100.000 persone, l’impianto blaugrana darà certamente una grande spinta alla squadra dopo un avvio di stagione difficile sia nella Liga che in Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Barcellona, altro guaio dalle Nazionali: stop anche per Araujo Nuova tegola in casa Barcellona a causa della sosta per le Nazionali: si è infortunato anche il difensore Ronald Araujo, nel corso di una partita col suo Uruguay ...

