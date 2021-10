Ballottaggio Torino, dai candidati nessuna idea di città. Così si alimenta il senso di inutilità della politica (Di martedì 12 ottobre 2021) Liquidata la stagione M5S con un voto inequivocabile, Torino si predispone al Ballottaggio fra i due candidati rimasti in corsa senza che, almeno in apparenza, la campagna politica si inasprisca più di tanto. Come se i temi del confronto fra gli aspiranti sindaco fossero altro rispetto ai travagli quotidiani dei cittadini – in testa il lavoro, i servizi e la ripresa economica della città -, soprattutto di quella metà abbondante che non è andata a votare al primo turno. La città è depressa, lo si avverte perfino nelle chiacchiere al bar, ma i due candidati non ce la fanno proprio a dire che le responsabilità del declino sono di quel Sistema Torino, nato nel 1993 con la prima giunta Castellani e che non da oggi tiene immobilizzata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Liquidata la stagione M5S con un voto inequivocabile,si predispone alfra i duerimasti in corsa senza che, almeno in apparenza, la campagnasi inasprisca più di tanto. Come se i temi del confronto fra gli aspiranti sindaco fossero altro rispetto ai travagli quotidiani dei cittadini – in testa il lavoro, i servizi e la ripresa economica-, soprattutto di quella metà abbondante che non è andata a votare al primo turno. Laè depressa, lo si avverte perfino nelle chiacchiere al bar, ma i duenon ce la fanno proprio a dire che le responsabilità del declino sono di quel Sistema, nato nel 1993 con la prima giunta Castellani e che non da oggi tiene immobilizzata la ...

