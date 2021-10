Ballando con le Stelle omaggia Raffaella Carrà | il sentito saluto alla grande artista da Milly Carlucci

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il debutto della nuova stagione dicon leè ormai alle porte ed il programma si appresta a mettere in scena il solito show apprezzato dal pubblico. La prima puntata che andrà in onda sabato 16 ottobre 2021 sarà l’occasione perdi tornare a casa sua, nello studio che la ospita da ormai tanti anni. E sarà proprio da lì che la conduttrice, come lei stessa ha dichiarato recentemente in una intervista, farà gustare ai telespettatori un omaggiofigura dellaomaggerà: cosa vedremo acon le ...