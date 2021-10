Avellino | la Fidelis Andria nel mirino | due assenti alla ripresa

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’si è ritrovato al Partenio-Lombardi, dopo la vittoria di domenica contro la Virtus Francavilla. Dopo la sosta concessa dal tecnico Piero Braglia, l’intera formazione è tornata oggi ad allenarsi sul sintetico di Contrada Zoccolari in vista della gara di domenica pomeriggio – ore 14.30 – contro la. Il gruppo ha svolto una prima parte atletica poi partitella a campo ridotto. Al fianco della squadra anche il direttore sportivo, Salvatore Di Somma. A far capolino sul manto del Partenio-Lombardi anche Mamadou Kanoutè. Breve conciliabolo con Braglia e il suo staff. In settimana si sottoporrà ad una nuova risonanza magnetica visto il perdurare dell’infiammazione agli adduttori.per problemicaviglia Gennaro ...

AvellinoToday

La gara Andria -, in programma domenica (ore 14.30) allo stadio degli Ulivi e valida per la nona giornata del girone di Serie C, sarà diretta da Simone Galipò di Firenze con assistenti